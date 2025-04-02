В турнире молодых поваров на KazanForum впервые поучаствует Саудовская Аравия

Саудовская Аравия впервые примет участие в гранд-финале международного турнира молодых поваров YCI, который пройдет в рамках культурной программы Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» с 14 по 16 мая 2025 года. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель дирекции турнира Михаил Шарипов.

«Саудовская Аравия участвует в международном турнире молодых поваров YCI, чтобы поделиться с международным сообществом своим гастрономическим искусством и культурным наследием. Этот турнир представляет собой уникальную платформу обмена опытом и идеями между молодыми талантами из различных уголков планеты. Участие в таком мероприятии позволяет не только тренировать собственные навыки и креативность, но и знакомиться с новыми техниками приготовления пищи, традиционными рецептами и подходами к кулинарному искусству других стран. Для Саудовской Аравии это также шанс укрепить международные связи и позиционировать себя как страну с богатой культурой и традициями, важной частью которых является кухня. Молодые повара получают возможность представить национальные блюда в новом свете, сочетая современные тенденции с историческими корнями», – отметил собеседник агентства.

Участие в турнире, помимо Саудовской Аравии, уже подтвердили команды из Малайзии, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Сенегала, Туниса, Ливана, Ирана, Марокко и Турции. В ближайшее время ожидается подтверждение участия представителей Индонезии, Объединённых Арабских Эмиратов и Египта. В прошлом году турнир собрал более 100 молодых поваров со всего мира в возрасте до 25 лет.

Финалисты вместе с наставниками – шеф-поварами казанских ресторанов – создают сеты из трех блюд (закуска, горячее и десерт), используя традиционные продукты своих стран, чтобы рассказать об их культуре и традициях.