В турнире корэш памяти Мусы Джалиля встретятся более 40 команд

Ежегодный открытый турнир корэш памяти Мусы Джалиля пройдет в этом году 2-3 февраля во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани. Учрежденный газетой «Ватаным Татарстан» турнир в этом году состоится в 61-й раз. В нем примут участие более 40 команд. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Исполнительный директор Федерации борьбы РТ Марсель Тагиров отметил, что числа участников будет не меньше, чем в прошлом году.

«Турнир проходит в 11 весовых категориях. В прошлом году состязались 366 спортсменов. Десять лет назад был рекордный показатель - 435 борцов. В этом году, надеемся, участников будет не меньше, чем в прошлом году. Ожидаем 40 команд. На открытый турнир приезжают команды из соседних регионов», – рассказал Марсель Тагиров.

Призовой фонд турнира будет таким же, как и на первенстве Татарстана. За первое место - 100 тыс. руб, второе - 70 тысяч, третье место - 50 тысяч рублей денежного вознаграждения.

Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов назвал турнир имени Мусы Джалиля самым престижным.

«Турнир памяти Мусы Джалиля - ожидаемый всеми, один из крупнейших состязаний в татарской борьбе корэш. Его с нетерпением ждут и борцы, и зритель, и ветераны. Для борцов это особое состязание. После победы ты чувствуешь себя выше на одну ступень. В нашей молодости увидеть свое фото на страницах “Ватаным Татарстан” было очень престижно. Эти вырезки до сих пор хранятся у нас в сундуках. Борьба корэш - это наша жизнь, наше будущее», – рассказал Халил Шайхутдинов.

10-кратный победитель турнира памяти Мусы Джалиля Раиль Нургалиев отметил, что без подготовки в этом состязании не получится. «Очень авторитетное состязание, это один из крупнейших и сильных турниров. О нем мы знаем с детства. Борцы готовятся к турниру основательно. Без подготовки не стоит надеяться на победу», – сказал спортсмен.

На 2 февраля также запланировано заседание под руководством председателя президиума Федерации борьбы РТ Марата Ахметова. Участники обсудят состояние национальной борьбы корэш в республике, ее развитие и будущее, а также план работы на 2024 год.

Энже Габдуллина