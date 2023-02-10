В турецком Хатае нашли тела двоих россиян, погибших при землетрясении

Граждане России - женщина и ребенок - найдены при разборе одного из разрушенных зданий в турецком Хатае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», - говорится в сообщении.

В разрушенном здании, где находилась семья россиян, со среды работают российские спасатели. Накануне сообщалось, что они определили предполагаемое местонахождение россиян, которые оказались под завалами дома.