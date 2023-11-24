В Стамбуле открылось новое здание Полпредства Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

В Турции открылось новое здание Полномочного представительства РТ и Торгового дома «Татарстан». Это событие откроет новые возможности для встреч и сотрудничества с турецкими партнерами, заявил Раис республики Рустам Минниханов.

«Турция — один из ключевых партнеров России и нашей республики. По итогам прошлого года наш товарооборот вырос до 1,2 млрд долларов. Важную работу в сближении наших бизнесов играет Представительство и Торговый дом. Они работают в Турции уже более 25 лет», — напомнил руководитель республики в своем телеграм-канале.

Как уточнили в пресс-службе Раиса, здание находится в азиатской части Стамбула, в районе Бейкоз.

Участие в церемонии приняли Генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов, глава муниципалитета Бейкоз Мурат Айдын, заместитель губернатора провинции Стамбул Озлем Бозкурт Геврек.

По данным пресс-службы, турецкие инвесторы открыли в Татарстане 10 заводов, а общий объем инвестиций достигает 2 млрд долларов. В свою очередь, Татарстан поставляет партнерам нефть, каучук синтетический, пластмассовые изделия, синтетические моющие средства, меха, кожу, мебель, фармацевтическую и другие виды продукции.