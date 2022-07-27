В Турции заявили, что первую партию украинского зерна могут загрузить в ближайшие дни

Первую партию зерна из Украины могут загрузить в ближайшие дни, затем ее вывезут морем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на неназванного турецкого чиновника.

«Это не займет больше нескольких дней, — рассказал источник. — Выглядит так, что первое зерно будет загружено на этой неделе и экспорт с Украины состоится».

В среду приступил к работе совместный координационный центр по безопасной транспортировке зерна с Украины, который базируется в Стамбуле. 22 июля Россия заключила «продуктовую сделку» с Турцией и ООН, которая подразумевает вывоз зерна из трех портов Украины по Черному морю, а также налаживание поставок российских продовольствия и удобрений на мировой рынок.