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Ру Тат
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Политика
2 января 2023  19:22

В Турции заявили, что конфликт на Украине перерастет в затяжную холодную войну

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Турция допускает, что украинский конфликт станет предпосылкой для затяжной холодной войны. Об этом заявил официальный представитель правящей Партии справедливости Омер Челик. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с самого начала конфликта все усилия Турции направлены на его урегулирование путем переговоров. В дальнейшем руководство страны планирует двигаться в этом же направлении.

«Однако стабильного прекращения огня на горизонте не предвидится. Более того, мы можем сказать, что происходит формирование затяжной холодной войны», — заявил он после заседания исполкома партии под председательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

#Турция #Украина #холодная война
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