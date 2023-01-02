В Турции заявили, что конфликт на Украине перерастет в затяжную холодную войну

Турция допускает, что украинский конфликт станет предпосылкой для затяжной холодной войны. Об этом заявил официальный представитель правящей Партии справедливости Омер Челик. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с самого начала конфликта все усилия Турции направлены на его урегулирование путем переговоров. В дальнейшем руководство страны планирует двигаться в этом же направлении.

«Однако стабильного прекращения огня на горизонте не предвидится. Более того, мы можем сказать, что происходит формирование затяжной холодной войны», — заявил он после заседания исполкома партии под председательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.