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В Турции задержали жену подозреваемого в причастности к убийству российского посла
Турецкие полицейские задержали супругу одного из членов вооруженной террористической организации FETO, которые организовали убийство посла России Андрея Карлова. Об этом сообщает A Haber.
Напомним, российский посол в Анкаре Андрей Карлов скончался в 2016 году в результате огнестрельных ранений, нанесенных молодым сотрудником турецких правоохранительных органов во время открытия фотовыставки в Центре современного искусства.
Как указано в сообщении, информация, необходимая для убийства Карлова, была предоставлена стрелку супругом задержанной, Шахином Согютом, который состоял в разведывательной структуре организации.
Российские власти квалифицировали случившееся как теракт. СК возбудил уголовное дело по «нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой» и квалифицировал убийство посла как акт международного терроризма.
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