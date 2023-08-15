В Турции задержали жену подозреваемого в причастности к убийству российского посла

Турецкие полицейские задержали супругу одного из членов вооруженной террористической организации FETO, которые организовали убийство посла России Андрея Карлова. Об этом сообщает A Haber.

Напомним, российский посол в Анкаре Андрей Карлов скончался в 2016 году в результате огнестрельных ранений, нанесенных молодым сотрудником турецких правоохранительных органов во время открытия фотовыставки в Центре современного искусства.

Как указано в сообщении, информация, необходимая для убийства Карлова, была предоставлена ​​стрелку супругом задержанной, Шахином Согютом, который состоял в разведывательной структуре организации.

Российские власти квалифицировали случившееся как теракт. СК возбудил уголовное дело по «нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой» и квалифицировал убийство посла как акт международного терроризма.





