news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 5 июля 2025 20:09

В Турции задержали мэров трех городов – Аданы, Антальи и Адыямана

Читайте нас в
Телеграм

В Турции полиция задержала мэров трех крупных городов – Аданы, Антальи и Адыямана, а также ряд других муниципальных чиновников и бизнесменов. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Главы Аданы Зейдан Каралар и Адыямана – Абдуррахман Тутдере задержаны в рамках расследования того же дела о коррупции, что и арестованный в марте мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Глава Антальи Мухиттин Бечек задержан в ходе расследования отдельного дела о взяточничестве.

Все четыре мэра принадлежат к оппозиционной Республиканской народной партии, которая является основным соперником правящей Партии справедливости и развития, возглавляемой Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, среди арестованных – заместитель мэра Адыямана Джейхан Кайхан, заместитель мэра стамбульского района Бююкчекмедже Ахмет Шахин и его водитель, четыре предпринимателя, бывшая невестка мэра Антальи, адвокат и бывший сотрудник муниципалитета Сейхана (одного из районов Аданы, который прежде возглавлял Каралар).

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в социальных сетях назвал безответственными заявления о политическом характере дел, по которым проходят задержанные мэры.

#Турция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Корректировка пенсии: как жителям Татарстана увеличить размер выплат

Корректировка пенсии: как жителям Татарстана увеличить размер выплат

4 июля 2025
Названа категория пенсионеров, получающих более 160 тыс. рублей в месяц

Названа категория пенсионеров, получающих более 160 тыс. рублей в месяц

4 июля 2025