В Турции задержали мэров трех городов – Аданы, Антальи и Адыямана

В Турции полиция задержала мэров трех крупных городов – Аданы, Антальи и Адыямана, а также ряд других муниципальных чиновников и бизнесменов. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Главы Аданы Зейдан Каралар и Адыямана – Абдуррахман Тутдере задержаны в рамках расследования того же дела о коррупции, что и арестованный в марте мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Глава Антальи Мухиттин Бечек задержан в ходе расследования отдельного дела о взяточничестве.

Все четыре мэра принадлежат к оппозиционной Республиканской народной партии, которая является основным соперником правящей Партии справедливости и развития, возглавляемой Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, среди арестованных – заместитель мэра Адыямана Джейхан Кайхан, заместитель мэра стамбульского района Бююкчекмедже Ахмет Шахин и его водитель, четыре предпринимателя, бывшая невестка мэра Антальи, адвокат и бывший сотрудник муниципалитета Сейхана (одного из районов Аданы, который прежде возглавлял Каралар).

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в социальных сетях назвал безответственными заявления о политическом характере дел, по которым проходят задержанные мэры.