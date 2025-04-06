В Турции заблокировали Rutube по решению Управления информационных технологий и связи. Причиной блокировки стала реклама нелегальных азартных игр, которая содержалась на данном видеохостинге, пишет ТАСС.

Отмечается, что при переходе на сайт rutube.ru на экране выходит уведомление регулятора: «Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением Управления информационных технологий и связи от 25.02.2025 за номером 490.05.01.2025.-125372». Та же информация опубликована и на самом сайте регулятора в разделе проверки заблокированных ресурсов.

В уведомлении объяснили, что незаконные ставки могут использовать в сфере финансирования терроризма. В итоге человека, который отправил деньги на нелегальные сайты со ставками, могут признать преступником.

Как пишет ТАСС, решение о блокировке принял непосредственно только регулятор, но не суд. Такая практика актуальна для ряда других сайтов, доступ к которым запрещен из турецкого сегмента Сети.