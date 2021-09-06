В Турции введут новые антиковидные правила для непривитых иностранных резидентов

С сегодняшнего дня власти Турции ввели новые ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией, которые будут распространяться на иностранцев-резидентов, имеющих вид на жительство в государстве, заявили в турецком посольстве, расположенном в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Непривитым иностранцам, пребывающим в Турцию не в туристических целях, будет необходимо предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус для посещения кинотеатров, выставок, театров, концертов, а также для междугородних поездок в общественном транспорте и полетов на самолете.

Отмечается, что на туристов новые противоковидные меры распространяться не будут.

«Иностранцы, которые прибывают на территорию Турецкой Республики с туристическими целями, под действие этих правил не подпадают», — говорится в сообщении посольства.