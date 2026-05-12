В Турции впервые защитили диссертацию о творчестве Салиха Сайдашева

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Турецкой Республике

В Анкаре в Университете Хаджи Байрам Вели состоялась торжественная церемония вручения дипломов докторантуры, в рамках которой была защищена диссертация, посвященная татарской музыкальной культуре. Об этом сообщили в Полномочном представительстве Республики Татарстан в Турецкой Республике.

Докторскую степень получила казанская исследовательница Амина Айгистова, представившая работу на тему «Вокальное творчество Салиха Сайдашева в контексте народной музыки казанских татар».

Отмечается, что подобная диссертация, посвященная татарской музыкальной культуре, впервые была защищена в Турции, что придает событию особое значение для развития гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Исследование получило положительную оценку научного сообщества и руководства университета. В представительстве Татарстана подчеркнули, что работа вносит вклад в изучение и популяризацию музыкального наследия татарского народа и творчества композитора Салиха Сайдашева.

На торжественной церемонии присутствовали представители научного и культурного сообщества Турции, руководство университета, заместитель министра по делам семьи и социальных услуг Турции Леман Енигюн, заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в Турции Альберт Ялышев, руководитель Общества культуры и взаимопомощи казанских татар Анкары Фуат Тиниш, а также представители татарской общины Эскишехир.

В рамках мероприятия при поддержке Министерства культуры Татарстана выступили заслуженные артисты республики Наиль Сагдиев и Ильгиз Мухутдинов. В их исполнении прозвучали произведения Салиха Сайдашева и татарские народные песни.