В Турции впервые прозвучит «Элегия» татарского композитора Шамиля Шарифуллина

17 мая в турецкой Государственной консерватории Университета Чукурова состоится мировая премьера «Элегии» Шамиля Шарифуллина. Произведение одного из крупнейших татарских композиторов XX века исполнят талантливый кларнетист, лауреат международных конкурсов Али Эйюбов, партию фортепиано — Тинатин Энделадзе. Об этом сообщила пресс-служба консерватории.

Премьера — романс на стихи Равиля Файзуллина «Уж не вернуть тех дней...». Шарифуллин написал это произведение в 1971 году для баса и фортепиано. Авторское переложение для виолончели и фортепиано в 2003 году сделала дочь композитора Гузель Абульханова. Композиция получила название «Элегия» и быстро обрела популярность.

Позднее известный турецкий педагог и музыкант Ильгар Эйюбов сделал редакцию этого произведения для кларнета и фортепиано.

Шамиль Шарифуллин относится к классикам XX века. Он является основоположником жанра хорового концерта и концерта для оркестра. Занимался исследованием фольклора, мастерски претворял его в своей музыке, уделяя особое внимание взаимосвязи культурных традиций и их истоков, которые роднят культуры всех тюркских народов.

Одним из таких произведений можно назвать концерт для хора «Мунаджаты», названный в честь лирико-эпического жанра в музыкальном творчестве татар, характерного для многих тюркских народов.

Ali Eyyubov (Али Эйюбов) — лауреат международных конкурсов, студент 3 курса лицея (отдел духовые и ударные инструменты, класс кларнета) при Государственной консерватории университета Чукурова (Турция).

Фото: Государственная консерватория Университета Чукурова