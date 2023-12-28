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В Турции в крупном ДТП погибли 10 человек
Как минимум 10 человек погибли в ДТП с автобусом на северо-западе Турции, сообщает ТАСС. Ещё 54 человека получили различные травмы.
На междугородной трассе в провинции Сакарья столкнулись семь транспортных средств.
В ДТП участвовали 3 автобуса, грузовик и еще три автомобиля.
Известно, что транспортные средства двигались в направлении Стамбула по трассе «Мармара северная».
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