В Турции в крупном ДТП погибли 10 человек

Как минимум 10 человек погибли в ДТП с автобусом на северо-западе Турции, сообщает ТАСС. Ещё 54 человека получили различные травмы.

На междугородной трассе в провинции Сакарья столкнулись семь транспортных средств.

В ДТП участвовали 3 автобуса, грузовик и еще три автомобиля.

Известно, что транспортные средства двигались в направлении Стамбула по трассе «Мармара северная».