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В Турции в ДТП с автобусом погибли семь человек
В турецкой провинции Анкара в ДТП с туристическим автобусом погибли семь человек. Еще 33 человека пострадали, из них двое в тяжелом состоянии.
Как сообщают РИА Новости, сегодня утром водитель не справился с управлением и автобус перевернулся у деревни Аджыпынар.
Автобус вез пассажиров в туристическую провинцию Невшехир. В автобусе находились 41 пассажир, два водителя и гид.
Прокуратура начала выяснения всех обстоятельств аварии.
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