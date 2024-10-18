В Турции в ДТП с автобусом погибли семь человек

В турецкой провинции Анкара в ДТП с туристическим автобусом погибли семь человек. Еще 33 человека пострадали, из них двое в тяжелом состоянии.



Как сообщают РИА Новости, сегодня утром водитель не справился с управлением и автобус перевернулся у деревни Аджыпынар.



Автобус вез пассажиров в туристическую провинцию Невшехир. В автобусе находились 41 пассажир, два водителя и гид.



Прокуратура начала выяснения всех обстоятельств аварии.