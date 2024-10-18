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Происшествия 18 октября 2024 12:10

В Турции в ДТП с автобусом погибли семь человек

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В турецкой провинции Анкара в ДТП с туристическим автобусом погибли семь человек. Еще 33 человека пострадали, из них двое в тяжелом состоянии.

Как сообщают РИА Новости, сегодня утром водитель не справился с управлением и автобус перевернулся у деревни Аджыпынар.

Автобус вез пассажиров в туристическую провинцию Невшехир. В автобусе находились 41 пассажир, два водителя и гид.

Прокуратура начала выяснения всех обстоятельств аварии.

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