В Турции умерла старейшая жительница страны, у которой было 110 внуков

В среду, 30 июля, умерла старейшая жительница Турции Ходи Гюркан. Ей был 131 год, сообщает Turkiye Today.

Женщина родилась 1 июля 1894 года. В день смерти она была в своем доме в селе Бинекли на юго-востоке Турции. Причем в этих стенах Гюркан прожила всю жизнь. При жизни турчанка стала свидетелем Османской империи и других исторических эпох Турции.

Также Гюркан стала мамой семерых детей, бабушкой 110 внуков и была прабабушкой нескольких правнуков.

Гюркан похоронили на кладбище поселка Бинекли. На церемонию прощания пришли не только родственники, но и односельчане.

Причинами ее долголетия, по словам специалистов, стали генетика, традиционный уклад жизни в селе и средиземноморская диета.