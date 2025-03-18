В Турции туристы спрашивают отели о качестве алкоголя из-за роста смертей от отравлений

Туристы, которые прилетают в Турцию, стали спрашивать отели про качество алкоголя, предлагаемого в барах отелей. Опасения возникают из-за роста смертности от поддельных алкогольных напитков, сообщил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что такие инциденты могут привести к оттоку российских туристов: путешественники просто начнут искать альтернативные курорты. При этом пока ситуация в Турции не критическая, сообщили эксперты туротрасли.

Как отметили представители отрасли, туристам во избежание случаев отравления нужно выбирать известные места в Турции. Эксперты подчеркнули, что умирают от «алкоподделок» те, кто пьет свой собственный алкоголь и покупает продукцию в неизвестных местах.

Отмечается, что иностранные турагенты стали требовать от турецких отелей чеки за приобретенный алкоголь после случаев гибели иностранцев из-за отравления контрафактными напитками. Об этом сообщил глава совета директоров сети отелей Levni Hotels Айдын Караджабай. По данным местной власти, с начала текущего года из-за употребления поддельного алкоголя в Стамбуле и Анкаре умерло больше 100 человек.