Происшествия 9 марта 2026 12:26

В Турции судят экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, ему грозит более 2000 лет заключения

В Турции судят мэра Стамбула Экрема Имамоглу, ему грозит более 2000 лет тюрьмы. Об этом пишет Bloomberg.

Имамоглу, считающегося главным политическим соперником президента Турции Реджепа Эрдогана, будут судить за коррупцию. Кроме того, мэр Стамбула обвиняется в создании и руководстве ОПГ, по этому делу кроме него фигурирует еще 401 соучастник. Сам Имамоглу до суда находился под стражей.

«Все дело – в страхе Эрдогана перед Имамоглу», – комментируют в Республиканской народной партии в Турции.

#Турция #суд
