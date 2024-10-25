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В Турции российские туристы подверглись нападению, ведется следствие
В результате драки в одном из отелей города Гёчек пострадали российские граждане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство России. Уточняется, что инцидент произошел во вторник.
«Произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц», — говорится в заявлении.
Пострадавшим после драки была предоставлена медицинская помощь в ближайшей больнице.
В настоящее время турецкая полиция проводит расследование инцидента. Сотрудники генерального консульства поддерживают связь с пострадавшими, а также с турецкими властями и продолжают контролировать соблюдение прав российских граждан, включая взаимодействие с местными силовыми структурами.
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