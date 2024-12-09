В Турции разбился военный вертолет, есть погибшие

В турецкой провинции Ыспарта разбился вертолет Вооруженных сил Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT Haber. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Отмечается, что вертолет упал рядом с АЗС. Сейчас на месте происшествия находятся пожарные команды.

По данным телеканала, вертолет вылетел из училища сухопутных сил турецкой армии в Ыспарте. Всего, по данным TRT, на борту находились пять человек.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

UPD. В результате столкновения двух военных вертолетов погибли пять военнослужащих, один пострадал, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин в эфире телеканала TRT Haber.