В Турции рассматривают замену шведского стола для снижения пищевых отходов

Турецкие власти рассматривают возможность заменить традиционный формат шведского стола в отелях и ресторанах с целью борьбы с пищевыми отходами. Об этом сообщает ТАСС.

Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит доклад для Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель рассказал, что в течение двух месяцев будет подготовлен комплексный доклад, который передадут Эрдогану и профильным ведомствам.

Он отметил, что после поступления доклада в парламент могут быть приняты законодательные меры, в частности, возможна замена системы «все включено» (all inclusive) в отелях на формат «а-ля карт» (à la carte), при котором гости смогут заказывать ровно столько еды, сколько смогут съесть.

Система all inclusive, широко распространенная на турецких курортах, предполагает бесплатное питание, напитки и прочие услуги вместе с проживанием в отеле.

По данным турецкого фонда по предотвращению расточительства продуктов питания, ежегодно в стране выбрасывается около 23 миллионов тонн еды, при этом 35% продуктов даже не используются при приготовлении блюд. Наибольшие потери приходятся на фрукты, овощи и хлеб. Ежедневно Турция выбрасывает примерно 12 миллионов хлебобулочных изделий.

Рамазан Бингель также отметил, что около половины «завтраков на блюдцах» – популярного в турецких кафе и ресторанах формата подачи, когда все ингредиенты сервируются на маленьких тарелках, – просто пропадает. По его мнению, такое расточительство необходимо заменить меню, в котором клиент сам выбирает блюда.