В Турции произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов

На востоке Турции в 47 километров от города Малатья, где проживают более 400 тысяч. Человек зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1.



Как сообщают ТАСС, очаг залегал на глубине 9 км.



Инцидент произошел в 10:46. Землетрясение вызвало панику среди местных жителей, которые выбежали на улицы. На данный момент информации о разрушениях или повреждениях зданий нет.