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В Турции произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов
На востоке Турции в 47 километров от города Малатья, где проживают более 400 тысяч. Человек зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1.
Как сообщают ТАСС, очаг залегал на глубине 9 км.
Инцидент произошел в 10:46. Землетрясение вызвало панику среди местных жителей, которые выбежали на улицы. На данный момент информации о разрушениях или повреждениях зданий нет.
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