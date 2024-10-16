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Происшествия 16 октября 2024 11:42

В Турции произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов

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На востоке Турции в 47 километров от города Малатья, где проживают более 400 тысяч. Человек зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1.

Как сообщают ТАСС, очаг залегал на глубине 9 км.

Инцидент произошел в 10:46. Землетрясение вызвало панику среди местных жителей, которые выбежали на улицы. На данный момент информации о разрушениях или повреждениях зданий нет.

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