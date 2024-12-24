В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть погибшие

В турецком Балыкесире, на заводе, где производят взрывчатые вещества, произошел взрыв. По информации местного губернатора Исмаила Устаоглу, в результате инцидента имеются жертвы, однако точные данные о количестве погибших и пострадавших не указаны.

«В результате взрыва на заводе в районе Кареси Балыкесира есть погибшие и раненые. Информация уточняется», - цитирует его слова телеканал CNN Türk.

По данным телеканала, в результате взрыва погибли 12 человек.