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В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть погибшие
В турецком Балыкесире, на заводе, где производят взрывчатые вещества, произошел взрыв. По информации местного губернатора Исмаила Устаоглу, в результате инцидента имеются жертвы, однако точные данные о количестве погибших и пострадавших не указаны.
«В результате взрыва на заводе в районе Кареси Балыкесира есть погибшие и раненые. Информация уточняется», - цитирует его слова телеканал CNN Türk.
По данным телеканала, в результате взрыва погибли 12 человек.
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