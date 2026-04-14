Происшествия 14 апреля 2026 12:21

В Турции при нападении на школу пострадали не менее 17 человек

В турецком городе Сиверек ученик с оружием устроил стрельбу в местном лицее. Пострадали не менее 17 человек, сообщает газета Sabah.

«Ученик профессионально-технического лицея в районе Сиверек провинции Шанлыурфа ворвался в учебное заведение с дробовиком. В результате инцидента пострадали 17 человек, в том числе 12 учеников и трое учителей», – отметили в турецком издании.

После нападения стрелок покончил с собой, учеников и персонал школы эвакуировали. Остальные обстоятельства произошедшего выясняют.

#Турция #стрельба в школе
Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

13 апреля 2026
В Татарстане бесплатно проверили работоспособность 3,5 тысяч тонометров

В Татарстане бесплатно проверили работоспособность 3,5 тысяч тонометров

13 апреля 2026
