В Турции при нападении на школу пострадали не менее 17 человек

В турецком городе Сиверек ученик с оружием устроил стрельбу в местном лицее. Пострадали не менее 17 человек, сообщает газета Sabah.

«Ученик профессионально-технического лицея в районе Сиверек провинции Шанлыурфа ворвался в учебное заведение с дробовиком. В результате инцидента пострадали 17 человек, в том числе 12 учеников и трое учителей», – отметили в турецком издании.

После нападения стрелок покончил с собой, учеников и персонал школы эвакуировали. Остальные обстоятельства произошедшего выясняют.