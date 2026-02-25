В Турции при крушении истребителя погиб пилот

Истребитель F-16, принадлежащий 9-й авиабазе Турции, потерпел крушение в провинции Балыкесир во время выполнения планового полета. Пилот погиб, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.

«В 0.56 была потеряна радиосвязь и информация о местонахождении нашего самолета F-16, вылетевшего с 9-й главной авиабазы в Балыкесире. В результате немедленно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что наш самолет потерпел крушение, и были обнаружены его обломки», – указано в сообщении.

Причины крушения пока неизвестны. Начато расследование.