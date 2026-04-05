Политика 5 апреля 2026 15:29

В Турции появились плакаты с призывами к выходу страны из НАТО

В турецкой Бурсе разместили плакаты с антинатовскими лозунгами, сообщает РИА Новости. Инициаторами выступили представители молодежных организаций, включая Союз молодежи Турции (TGB).

В распространяемых надписях, фотографии которых TGB опубликовал в соцсетях, говорится, что НАТО не может быть принят турецким народом, и альянс должен покинуть страну.

Плакаты с лозунгами «НАТО, вон из Турции» и критикой альянса размещаются в различных районах города – на улицах и объектах городской инфраструктуры.

По данным местных источников, активность проявляют преимущественно молодые активисты, связанные с национально ориентированными и левыми движениями.

#Турция #НАТО
Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

Переплаты по кредитам и займам ограничили в России

