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Руc Тат
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Происшествия 21 августа 2023 09:15

В Турции пассажирский автобус вылетел в кювет, погибли 12 человек

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В турецком Йозгате перевернулся пассажирский автобус, в результате чего 12 человек погибли, еще 19 пострадали, сообщает телеканал A Haber.

Как выяснилось, водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Сиваса в Стамбул, не справился с управлением, в результате чего автобус пересек встречную полосу и врезался в 30-метровый частокол.

В результате аварии погибли 12 человек, 19 пострадали. Пострадавших доставили в Соргунскую государственную больницу.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что по факту аварии начато расследование.

#Турция #ДТП жертвы
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