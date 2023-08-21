В Турции пассажирский автобус вылетел в кювет, погибли 12 человек

В турецком Йозгате перевернулся пассажирский автобус, в результате чего 12 человек погибли, еще 19 пострадали, сообщает телеканал A Haber.

Как выяснилось, водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Сиваса в Стамбул, не справился с управлением, в результате чего автобус пересек встречную полосу и врезался в 30-метровый частокол.

В результате аварии погибли 12 человек, 19 пострадали. Пострадавших доставили в Соргунскую государственную больницу.