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Политика 11 января 2024 08:37

В Турции ожидают скорые телефонные переговоры Путина с Эрдоганом

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В ближайшее время может состоятся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом со ссылкой на администрацию турецкого лидера сообщает РИА Новости.

Дата переговоров не указывается.

Также прорабатываются детали встречи лидеров двух стран, однако ее время и место пока неизвестны.

#Владимир Путин #Реджеп Эрдоган
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