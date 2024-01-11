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В Турции ожидают скорые телефонные переговоры Путина с Эрдоганом
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В ближайшее время может состоятся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом со ссылкой на администрацию турецкого лидера сообщает РИА Новости.
Дата переговоров не указывается.
Также прорабатываются детали встречи лидеров двух стран, однако ее время и место пока неизвестны.
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