В Турции ожидают скорые телефонные переговоры Путина с Эрдоганом

В ближайшее время может состоятся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом со ссылкой на администрацию турецкого лидера сообщает РИА Новости.

Дата переговоров не указывается.

Также прорабатываются детали встречи лидеров двух стран, однако ее время и место пока неизвестны.