В Турции объяснили причину появления огромной пробки из судов на входе в Босфор

Пробка из судов с нефтью образовалась у входа в пролив Босфор из-за отказа страховых компаний из Евросоюза предоставить письмо о страховке для прохода танкеров через территориальные воды Турции. Причину заторов назвало Генеральное управление мореходства страны.

«Страховые компании отказываются от предоставления подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке», — приводит сообщение управления РИА Новости.

Ведомство отметило, что ему непонятны причины отказа страховщиков в выдаче писем, а также заявило о давлении на Турцию. При этом генуправление намерено продолжить требовать документ для прохода через пролив.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что у берегов Турции сформировалась пробка из судов после введения потолка цен на российскую нефть. Вместе с тем с 1 декабря Анкара стала требовать предоставления данных о страховании.