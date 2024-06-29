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В Турции два человека погибли в ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в турецкой провинции Мерсин, на трассе D400 в районе Силифке. Автобус, перевозивший работников строящейся атомной электростанции «Аккую», столкнулся с легковым автомобилем и еще одним автобусом, сообщает РИА Новости.
По информации телеканала NTV, 65-летний водитель автобуса с сотрудниками АЭС потерял управление и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с легковым автомобилем.
В результате аварии погибли два человека: сержант, управлявший легковым автомобилем, и пассажирка одного из автобусов, чье гражданство не уточняется. Кроме того, 35 человек получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно доставлены в местные больницы Силифке для оказания необходимой медицинской помощи.
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