В Турции два человека погибли в ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в турецкой провинции Мерсин, на трассе D400 в районе Силифке. Автобус, перевозивший работников строящейся атомной электростанции «Аккую», столкнулся с легковым автомобилем и еще одним автобусом, сообщает РИА Новости.

По информации телеканала NTV, 65-летний водитель автобуса с сотрудниками АЭС потерял управление и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с легковым автомобилем.

В результате аварии погибли два человека: сержант, управлявший легковым автомобилем, и пассажирка одного из автобусов, чье гражданство не уточняется. Кроме того, 35 человек получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно доставлены в местные больницы Силифке для оказания необходимой медицинской помощи.