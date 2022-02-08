В Турции дайвер случайно нашел руины древнегреческого порта

Компьютерный инженер Денем Орхун нашел гавань древнего города во время дайвинга в районе Измира у побережья Эгейского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Отмечается, что дайвер обнаружил круглые колонны еще полтора года назад. Орхун сделал несколько снимков с дрона и отдал их археологам, которые находились на раскопках в Пергаме.

В течение года специалисты изучали снимки и установили, что Орхун наткнулся на руины порта Атарнея, который использовали еще до византийского и османского периодов. Расцвет древнегреческого города пришелся на 4-й век до нашей эры — тогда он был резиденцией тирана Гермия — ученика Платона и друга Аристотеля. Атарней опустел в первом веке до нашей эры, по предположениям ученых, из-за вспышки неизвестной эпидемии.

После открытия район объявили охраняемым объектом первой степени — руинам присвоили статус «археологического памятника».