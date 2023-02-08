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Ру Тат
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Происшествия
8 февраля 2023  11:43

В Турции число жертв землетрясения выросло до 7,1 тыс. человек

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Согласно последним данным, разрушительное землетрясение в Турции унесло жизни 7 108 человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям республики.

 

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