В Турции число жертв землетрясения выросло до 7,1 тыс. человек
Согласно последним данным, разрушительное землетрясение в Турции унесло жизни 7 108 человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям республики.
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Согласно последним данным, разрушительное землетрясение в Турции унесло жизни 7 108 человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям республики.
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