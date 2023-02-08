В Турции число жертв землетрясения превысило 8,5 тыс. человек

Жертвами разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, по последним данным, стали более 8,5 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, число погибших продолжает расти, на данный момент оно достигло 8 574 жертв, 49 133 человека получили ранения», – сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пребывающий в городе Кахраманмараш, пострадавшем от землетрясения.

Напомним, утром 6 февраля на юго-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам турецкого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года.