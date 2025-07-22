В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

Автобус с российскими туристами, который ехал из аэропорта Антальи в Сиде, попал в ДТП.

Как сообщает РИА Новости, в салоне находились 33 туриста из России. К счастью, серьезных травм ни у кого нет.

Только одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу. Остальных туристов развезли по отелям.

Все россияне были застрахованы, представители туроператора находятся с ними на постоянной связи. Причины ДТП устанавливаются.

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