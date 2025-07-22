news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 22 июля 2025 11:53

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

Читайте нас в
Телеграм

Автобус с российскими туристами, который ехал из аэропорта Антальи в Сиде, попал в ДТП.

Как сообщает РИА Новости, в салоне находились 33 туриста из России. К счастью, серьезных травм ни у кого нет.

Только одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу. Остальных туристов развезли по отелям.

Все россияне были застрахованы, представители туроператора находятся с ними на постоянной связи. Причины ДТП устанавливаются.

\

#ДТП жертвы #дтп автобусы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

21 июля 2025
Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

22 июля 2025