Политика 1 мая 2026 12:58

В Турции 1 мая встретили протестами с требованием повысить зарплаты и улучшить условия труда

В Турции тысячи рабочих вышли на улицы в Первомай, выражая недовольство низким заработком и тяжелыми условиями труда, сообщают «Известия». Правоохранительные органы применяют водометы для сдерживания протестующих.

Акции проходят на фоне арестов профсоюзных активистов и общего ужесточения подхода властей к рабочим выступлениям. С начала года борьба трудящихся за свои права сопровождается полицейскими вмешательствами, задержаниями, увольнениями и длительными судебными разбирательствами, сообщил телеканал Т24.

Одним из символов противостояния стала голодовка рабочих в Анкаре. Люди, не получившие заработную плату, компенсации и социальные выплаты, прошли пешком из Эскишехира в столицу, но полиция встретила их слезоточивым газом. Лишь на девятый день голодовки, после переговоров при координации МВД, участникам акции удалось добиться соглашения о выплатах, добавил телеканал.

#Турция #протесты #Анкара #первомай
Самое читаемое
Медведев: Ни одна армия мира не может пока справиться с проблемой «роя дронов»

30 апреля 2026
В Казани на первомайские праздники перекроют ряд улиц из-за марафона

30 апреля 2026
