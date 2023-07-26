Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Тульской области женщину и ребенка ранил медведь
В Тульской области на зооферме в Алексине медведь поранил подошедших к его вольеру женщину и ребенка, сообщает в Telegram-канале СУ СК РФ по региону.
По данным следователей, 23 июля во время посещения местной зоофермы 27-летняя женщина вместе с ребенком подошли к одному из вольеров с хищниками, который не был оборудован защитным ограждением.
В итоге медведь сквозь решетку ударил лапой женщину и ребенка, причинив им травмы рук. Пострадавшие обратились к врачам, угрозы жизни нет.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества.
В рамках расследования был проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены очевидцы случившегося, изъята документация, представляющая интерес для следствия.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа