В Тульской области женщину и ребенка ранил медведь

В Тульской области на зооферме в Алексине медведь поранил подошедших к его вольеру женщину и ребенка, сообщает в Telegram-канале СУ СК РФ по региону.

По данным следователей, 23 июля во время посещения местной зоофермы 27-летняя женщина вместе с ребенком подошли к одному из вольеров с хищниками, который не был оборудован защитным ограждением.

В итоге медведь сквозь решетку ударил лапой женщину и ребенка, причинив им травмы рук. Пострадавшие обратились к врачам, угрозы жизни нет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества.

В рамках расследования был проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены очевидцы случившегося, изъята документация, представляющая интерес для следствия.