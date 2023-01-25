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Происшествия
25 января 2023  19:37
Алексей Новиков

В Тульской области в ДТП с фурой и микроавтобусом погибли девять человек

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Сегодня вечеров на територии Ленинского районе в Туле произошло смертельное ДТП, сообщает ТАСС.

По данным агентства, водитель «Фольксваген Транспотер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автоцистерной «КАМАЗ», после чего оба автомобиля вылетели в кювет, а микроавтобус прижало грузовиком. 

По предварительной информации, в результате аварии погибли девять человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры области.

#ДТП #смертельная авария
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