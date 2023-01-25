В Тульской области в ДТП с фурой и микроавтобусом погибли девять человек

Сегодня вечеров на територии Ленинского районе в Туле произошло смертельное ДТП, сообщает ТАСС.

По данным агентства, водитель «Фольксваген Транспотер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автоцистерной «КАМАЗ», после чего оба автомобиля вылетели в кювет, а микроавтобус прижало грузовиком.

По предварительной информации, в результате аварии погибли девять человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры области.