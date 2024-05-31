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В Тульской области по делу о незаконной миграции задержан экс-замначальника УМВД
Бывший заместитель начальника управления – начальник полиции УМВД России по Тульской области задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции, сообщает ТАСС.
Задержание прошло в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Тульской области. В настоящее время следователи проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемого.
Ранее, 17 мая, по подозрению в организации незаконной миграции были задержаны 15 человек, включая сотрудников УМВД России по Тульской области. По этому делу были возбуждены уголовные дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и организации незаконной миграции. Советский районный суд заключил под стражу 12 фигурантов, еще троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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