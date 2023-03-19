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В Тульской области нашли упавший беспилотник без опознавательных знаков
В Тульской области нашли упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по региональной безопасности.
«19 марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности», – было сказано в сообщении комитета.
Отмечается, что оперативные службы уже работают на месте, для инфраструктуры и населения угрозы нет.
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