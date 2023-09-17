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В Тульской области беспилотник упал на территории логистического центра
Сегодня на территории логистического центра №1 в Тульской области упал беспилотник. Информация об этом появилась на сайте Министерства по региональной безопасности Тульской области.
«17 сентября на территории «Логистического центра №1» в Узловском районе произошло падение БПЛА», – указано в сообщении.
На место происшествия выехали все экстренные службы. Проводятся необходимые следственные действия, отметили в ведомстве.
По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет. Причины происшествия устанавливаются.
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