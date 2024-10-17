В Туле высокопоставленных полицейских задержали за организацию незаконной миграции

В Туле по подозрению в организации незаконной миграции задержаны заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Тульской области и начальник УКОН УМВД России по Тульской области. Об этом сообщает СК России.



Следователи выяснили, что в период с 2020 по 2024 год полицейские за денежное вознаграждение принимали положительные решения о выдаче квот мигрантам. По версии следствия, сотрудники полиции действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона.



В настоящее время подозреваемые задержаны. По месту их жительства и работы следователями проводятся обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.