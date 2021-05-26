В Тукаевском районе завели дело на пенсионера, напугавшего детей выстрелом из ружья

В Тукаевском районе возбудили уголовное дело на пенсионера, который выстрелил из ружья, чтобы разогнать на улице детей. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

Инцидент произошел несколько недель назад в Малошильнинском поселении. Пожилой человек вышел из дома с ружьём, чтобы напугать катающихся на мопедах и квадроциклах подростков. После прозвучавшего выстрела дети быстро уехали, позже пожаловались родителям, они и заявили в полицию.

«Мужчина был трезв, более того — соседи охарактеризовали его как набожного, сдержанного человека», — сообщил источник.

По факту применения огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело по статье «Хулигантство».