news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
26 мая 2021  12:18
Эльвира Мухаметдинова

В Тукаевском районе завели дело на пенсионера, напугавшего детей выстрелом из ружья

news_top_970_100

В Тукаевском районе возбудили уголовное дело на пенсионера, который выстрелил из ружья, чтобы разогнать на улице детей. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

Инцидент произошел несколько недель назад в Малошильнинском поселении. Пожилой человек вышел из дома с ружьём, чтобы напугать катающихся на мопедах и квадроциклах подростков. После прозвучавшего выстрела дети быстро уехали, позже пожаловались родителям, они и заявили в полицию.

«Мужчина был трезв, более того — соседи охарактеризовали его как набожного, сдержанного человека», — сообщил источник.

По факту применения огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело по статье «Хулигантство».

#выстрел
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное