В Тукаевском районе задержали рыбака, который ловил рыбу запрещенной электроудочкой

На Нижнекамском водохранилище, в восьми километрах от деревни Кулушево Тукаевского района, инспекторы Отдела рыбоохраны РТ задержали рыбака за использование запрещенной электроудочки. Нарушитель оказался жителем Набережных Челнов.

Рыбак сидел в надувной лодке в камышах, однако при виде представителей надзорного органа стал спешно выкидывать за борт какие-то предметы. После задержания выяснилось, что это была электроудочка, которая по требованиям правил рыболовства Волжского-Каспийского рыбохозяйственного бассейна запрещена к использованию.

Использование электроудочки почти в 100% случаев образует состав уголовного преступления. На место задержания вызвали сотрудников отдела полиции Набережных Челнов для решения о возбуждении дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

У нарушителя изъяли не только запрещенную электроудочку, но и лодку, подвесной мотор и даже пойманную рыбу. Материалы дела переданы в полицию.