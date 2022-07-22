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Ру Тат
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Происшествия
22 июля 2022  20:04

В Тукаевском районе задержали рыбака, который ловил рыбу запрещенной электроудочкой

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На Нижнекамском водохранилище, в восьми километрах от деревни Кулушево Тукаевского района, инспекторы Отдела рыбоохраны РТ задержали рыбака за использование запрещенной электроудочки. Нарушитель оказался жителем Набережных Челнов.

Рыбак сидел в надувной лодке в камышах, однако при виде представителей надзорного органа стал спешно выкидывать за борт какие-то предметы. После задержания выяснилось, что это была электроудочка, которая по требованиям правил рыболовства Волжского-Каспийского рыбохозяйственного бассейна запрещена к использованию. 

Использование электроудочки почти в 100% случаев образует состав уголовного преступления. На место задержания вызвали сотрудников отдела полиции Набережных Челнов для решения о возбуждении дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

У нарушителя изъяли не только запрещенную электроудочку, но и лодку, подвесной мотор и даже пойманную рыбу. Материалы дела переданы в полицию.

#преступление #Рыбак
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