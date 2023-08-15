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В Тукаевском районе за 5,7 млн рублей спроектируют водопровод в Подсолнухах и Рябинке
Исполком Тукаевского района начал поиски организации, которая более чем за 5,7 млн рублей займется проектированием сетей водоснабжения в микрорайонах Подсолнухи и Рябинка в Азьмушкинском сельском поселении. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Исполнителю предстоит спроектировать 59,1 км водопроводной сети: хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарного водопровода.
Для подготовки проектной документации подрядчику также предстоит провести инженерные изыскания. Работы будут финансироваться из местного и республиканского бюджетов.
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