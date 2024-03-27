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Общество 27 марта 2024 18:00

В Тукаевском районе выявили 13-кратное превышение по сероводороду в воздухе

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В Тукаевском районе выявлены превышения допустимой концентрации сероводорода в воздухе. 18 марта в поселке Комсомолец ПДК была превышена в три раза, 21 марта в Сосновом Бору — в 13,8 раза. Об этом сообщает Минэкологии республики.

Сотрудники ведомства провели несколько обследований после жалоб местных жителей. На зловонный запах со стороны свиноводческого комплекса «Камский бекон» поступило 15 обращений за две недели.

«Специалистами были отобраны пробы воздуха при выезде по каждой жалобе. По результатам последних анализов были выявлены превышения по сероводороду», — рассказали в ведомстве.

Материалы направлены в Управление Росприроднадзора по РТ, так как предприятие подлежит федеральному эконадзору.

#Экология
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