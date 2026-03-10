В Тукаевском районе волонтерам вручили благодарности от бойцов СВО

Фото предоставлено Валерием Тигром

В поселке Нефтебаза вручили благодарственные письма и памятные подарки волонтерам, которые на протяжении нескольких лет помогают участникам специальной военной операции. Награды передал депутат Тукаевского района, активист СВО Валерий Тигр.

В одном из частных домов поселка уже несколько лет действует своеобразный волонтерский «цех». Здесь женщины и дети своими руками изготавливают необходимую для фронта продукцию: окопные свечи, сухие супы и чайные наборы.

По словам Валерия Тигра, с 2025 года он помогает группе волонтеров: приобрел сушильное оборудование и регулярно обеспечивает их крупами, овощами и другими продуктами для приготовления сухих супов.

С первых дней специальной военной операции семья Гульназ Зариповой – ее супруг и шестеро детей – вместе с восемью жительницами поселка Нефтебаза включились в помощь бойцам. Со временем эта деятельность превратилась в постоянную работу тыла.

Именно Зарипова стала основательницей волонтерской группы «Нефтебаза. Татарстан. Победа будет за нами!», объединившей неравнодушных жительниц поселка.

Сегодня здесь изготавливают окопные свечи, фасуют сухие супы и травяной чай. Вся работа ведется вручную.

По словам волонтеров, объем проделанной работы за последние годы стал значительным. С августа 2025 года изготовлено 15 789 порций сухих супов. Всего с 2023 года участницы группы подготовили 21 900 фильтров чая и 98 000 окопных свечей.

Передавая благодарственные письма, Валерий Тигр отметил, что бойцы на передовой хорошо знают о помощи из поселка Нефтебаза.

«Это письма не просто на бумаге. В каждой строчке – солдатское спасибо за ваше тепло, за то, что не забываете, ждете и верите. Бойцы знают: в поселке Нефтебаза у них есть надежный тыл. Сегодня не мужской праздник, этот день – и ваш праздник. Все, кто помогает в тылу, – тоже защитники Отечества. Это и женщины, и дети, и матери», – сказал он.

От имени всей волонтерской группы к участницам обратилась Гульназ Зарипова.

«Спасибо вам, дорогие женщины, что помогаете мне и фронту. Вместе мы выстоим. Будем работать дальше и поддерживать наших бойцов до самой Победы. Победа будет за нами», – подчеркнула она.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.