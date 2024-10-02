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Происшествия 2 октября 2024 07:54

В Тукаевском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода, который ночью шел по трассе

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Накануне на первом километре автодороги Набережные Челны – Водозабор – поселок Новый легковушка насмерть сбила пешехода.

Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, 18-летний водитель за рулем «Лада Приора» сбил пешехода, который шел по дороге без световозвращающих элементов.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фото: Госавтоинспекция РТ

#сбили пешехода
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