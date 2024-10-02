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В Тукаевском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода, который ночью шел по трассе
Накануне на первом километре автодороги Набережные Челны – Водозабор – поселок Новый легковушка насмерть сбила пешехода.
Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, 18-летний водитель за рулем «Лада Приора» сбил пешехода, который шел по дороге без световозвращающих элементов.
От полученных травм пешеход скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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