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Руc Тат
Происшествия 28 октября 2023 08:48

В Тукаевском районе в загоревшейся строительном вагончике погиб мужчина

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Вчера вечером в Тукаевском районе на пожаре погиб мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В дачном товариществе «Солнечное» на Окраинной улице загорелся строительный вагончик.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные с огнем оперативно справились. Внутри они обнаружили тело 45-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

#погиб на пожаре
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