Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Тукаевском районе в загоревшейся строительном вагончике погиб мужчина
Вчера вечером в Тукаевском районе на пожаре погиб мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В дачном товариществе «Солнечное» на Окраинной улице загорелся строительный вагончик.
Прибывшие на место пожарные с огнем оперативно справились. Внутри они обнаружили тело 45-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников