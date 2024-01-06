В Тукаевском районе в массовой аварии пострадали пять человек

В Тукаевском районе Татарстана столкнулись несколько автомобилей, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Авария произошла в районе 17 часов рядом с селом Шильнебаш. Там, в двух километрах от ТЭЦа столкнулись две «Лады» и Skoda.

Фото: © очевидцы

С места ДТП медики увезли четырех женщин, среди которых была пожилая пенсионерка, и мужчину.