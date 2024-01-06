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В Тукаевском районе в массовой аварии пострадали пять человек
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В Тукаевском районе Татарстана столкнулись несколько автомобилей, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
Авария произошла в районе 17 часов рядом с селом Шильнебаш. Там, в двух километрах от ТЭЦа столкнулись две «Лады» и Skoda.
С места ДТП медики увезли четырех женщин, среди которых была пожилая пенсионерка, и мужчину.
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