В Тукаевском районе в ДТП с иномаркой пострадал 14-летний питбайкер

В Тукаевском районе РТ произошло ДТП с участием 14-летнего питбайкера, сообщил прокурор района Руслан Галиев.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Renault находился на обочине Набережные Челны – Водозабор, напротив СНТ «Транспортник-3».

Фото: Прокуратура Тукаевского района РТ

Он начал двигаться, не убедившись в безопасности маневра, и не уступив дорогу мотоциклу, который двигался в сторону Водозабора.

В этой аварии 14-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

Фото: Прокуратура Тукаевского района РТ

Прокуратура начала проверку, в процессе которой планирует выяснить все обстоятельства ДТП, а также то, почему подросток без водительских прав оказался за рулем мотоцикла на трассе.