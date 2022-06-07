В Тукаевском районе утвердили список дорог, которые построят в этом году

В Тукаевском районе Татарстана утвержден перечень дорог, которые должны быть построены в 2022 году. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома района Айрат Хабибуллин.

Всего в список включены пять дорог. На дорожные работы будет выделено 37 млн рублей из бюджета муниципалитета. Еще более 1,4 млн рублей «за счет средств свободных остатков» планируется потратить на мероприятия по безопасности дорожного движения.

На работы в селе Мрясово на улице Центральная потратят более 2,1 млн рублей. На приведение в порядок улиц Титова в Большой Шильне и Московская в Малой Шильне направят свыше 12,2 и 11,2 млн рублей соответственно. Работы на территории Князевской средней школы в поселке Татарстан обойдутся более чем в 2,1 млн рублей. Дорога к предприятиям в поселке Круглое Поле будет стоить около 9,2 млн рублей.

Кроме того, «лежачих полицейских» установят в селах Новотроицкое, Шильнебаш, Тлянче-Тамак, Мелекес, Старое Абдулово, Калмаш, поселке Новый и деревне Азьмушкино (около детского сада). Также запланировано строительство тротуара на улице Набережная в поселке Комсомолец.